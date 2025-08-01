Более 150 госкомпаний покинут Москву

«Ведомости»: порядка 170 госкомпаний покинут Москву
Правительство России подготовило предварительный список из порядка 170 госкорпораций и компаний с госучастием, которые должны будут переехать из Москвы в регионы.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом этой работы.
Уточняется, что правительство принимало решение на основе определённых параметров. Так, например, в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек.
Хотя конкретный перечень ещё уточняется — этим занимается Минэкономразития — собеседник издания добавил, что список могут расширить за счёт входящих в соответствующие группы дочерних компаний. Вместе с этим определённым компаниям разрешат перенос лишь «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.
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Как напоминает издание, поручение кабмину представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций и госкомпаний и их «дочек» из Москвы в регионы дал президент Владимир Путин по итогу Петербургского международного экономического форума 2024 года.
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