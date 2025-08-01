Состояние российских миллиардеров значительно выросло

С начала года состояние самых состоятельных бизнесменов России продемонстрировало рост на 20,163 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидером по приросту капитала остался один из ключевых акционеров «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние увеличилось на 2,56 миллиарда долларов, в целом его капитал оценивается в 30,4 миллиарда. На втором месте по приросту состояния находится совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал увеличился на 1,18 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов.

В тройку лидеров по росту капитала вошел Алексей Мордашов, основной бенефициар «Северстали». Его состояние увеличилось на 1,94 миллиарда долларов и достигло 25,2 миллиарда. На четвертое место с пятого поднялся Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка». Его капитал вырос на 1,46 миллиарда долларов и составил 23,8 миллиарда. Пятую позицию занял Владимир Лисин, бенефициар компании НЛМК. Он потерял 3,58 миллиарда долларов, и его состояние оценивается в 22,2 миллиарда.

Шестую строчку в рейтинге занял Андрей Мельниченко, который ранее был бенефициаром компаний «Еврохим» и СУЭК. Его состояние увеличилось на 294 миллиона, достигнув 20,5 миллиарда. Седьмое место по-прежнему занимает Алишер Усманов, владеющий «Металлоинвестом» и «Мегафоном». Его состояние увеличилось на 3,12 миллиарда, составив 16,3 миллиарда.

Михаил Прохоров, основатель группы «Онэксим», занял восьмую строчку рейтинга. Его состояние увеличилось на 553 миллиона, достигнув 15,4 миллиарда. Девятое место принадлежит создателю Telegram Павлу Дурову. Его состояние увеличилось на 3,27 миллиарда, достигнув 14,3 миллиарда. На десятом месте — Михаил Фридман, совладелец «Альфа-групп». Его состояние уменьшилось на 1,04 миллиарда, составив 13,7 миллиарда долларов.