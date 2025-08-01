Ozon Банк начал выпускать кредитные карты

Клиенты Ozon Банка теперь могут оформить кредитную карту с лимитом до 1 миллиона ₽ и кешбэком до 25%. Обслуживание карты бесплатное, льготный период достигает 78 дней.

Ставка рассчитывается индивидуально, минимальный платёж — 4% от задолженности. Об этом говорится в поступившем в Сравни сообщении банка.

Доступны две программы лояльности: повышенный кешбэк или покупка товаров на Ozon за 1 ₽. Карту можно получить в виртуальном или пластиковом формате либо привязать кредитный лимит к существующей Ozon Карте.