В Сбере предложили разъяснить банкам условия использования средств ФНБ для ВСМ

Средства Фонда национального благосостояния предоставляются на льготных условиях и позволяют существенно сократить затраты на обслуживание по сравнению с рыночными кредитами. Однако требования к их использованию заметно жестче, чем к другим источникам финансирования. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

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По словам Александра Ведяхина, в настоящее время требуется уточнение условий, при которых можно использовать эти средства уже на ранних этапах реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ):