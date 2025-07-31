От российской нефти начал отказываться один из крупнейших покупателей

На прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали покупать российскую нефть, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил торговым партнерам Москвы 100-процентными пошлинами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По его данным, речь идет о таких предприятиях, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют более 60 процентов от общего объема соответствующих мощностей Индии. Агентство также напомнило, что Индия — третий по величине импортер нефти в мире, а также крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морем.

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Ранее Трамп сказал, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и что оба государства «могут погубить свои мертвые экономики». Этому предшествовало заявление посла Индии в Великобритании о том, что Индия не станет отказываться от российской нефти, несмотря на призывы Запада. По его словам, Нью-Дели будет руководствоваться своими национальными интересами.