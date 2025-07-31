Microsoft стала второй компанией с капитализацией в $4 трлн

После публикации квартальной отчетности акции Microsoft подскочили на 8%, увеличив капитализацию компании до $4,1 трлн. Это позволило IT-гиганту стать второй компанией в истории, достигшей такого уровня оценки, следом за Nvidia, капитализация которой ранее в июле превысила $4,37 трлн, сообщает CNBC.

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Согласно отчету, выручка Microsoft за 2025 финансовый год выросла на 18%, что стало максимальным годовым приростом за последние три года. Ключевым драйвером роста стал облачный бизнес. Впервые компания отдельно раскрыла показатели Azure, отметив, что совокупная выручка от облачных сервисов, включая Azure, достигла $75 млрд.

С начала 2025 года акции Microsoft прибавили 22%, значительно опередив индекс S&P 500, выросший за тот же период на 8%. Кроме того, 25 июля компания зафиксировала рекордную цену закрытия — $513,71, а на постмаркет-сессии котировки превысили $553.

Успех Microsoft и Nvidia отражает стратегическую ориентацию этих компаний на развитие искусственного интеллекта. Они обогнали Apple, которая теперь занимает третье место по рыночной капитализации — около $3,2 трлн. С начала года акции Apple подешевели на 17% на фоне опасений по поводу замедления в области ИИ-разработок.

Наиболее впечатляющую динамику среди технологических гигантов в 2025 году продемонстрировала Nvidia: акции производителя видеокарт выросли на 33%. Продукты Nvidia являются ключевым компонентом инфраструктуры для обучения и развертывания больших языковых моделей, используемых Microsoft, OpenAI, Google, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и другими компаниями.