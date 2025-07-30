Raiffeisen продолжил сокращать свой бизнес в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в первом полугодии 2025 года продолжила сокращать объем своего бизнеса в России.

Об этом свидетельствует отчет банковской группы.

"RBI продолжил сокращать свой кредитный портфель в России в первой половине года, опережая график, согласованный с ЕЦБ. Объемы депозитов также продолжили снижаться", - отмечается в отчете.

В Raiffeisen также подчеркнули, что на вклад российского подразделения в результаты всей группы существенно повлияло решение российского суда о возмещении ущерба компании "Распериа трейдинг лимитед". Ранее ЦБ РФ снял со счета российской "дочки" австрийского банка сумму, эквивалентную €1,87 млрд, и перевел ее "Распериа". При этом консолидированная прибыль RBI за первую половину года без учета России составила €567 млн, что на 5% выше аналогичного показателя 2024 года.

Raiffeisenbank Russia работает в России с 1996 года и является дочерней структурой RBI - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Руководство RBI неоднократно заявляло, что планирует продать российский бизнес или выделить его из состава группы. При этом конкретные сроки неизвестны. Процесс сопряжен с множеством бюрократических процедур и выдачей разрешений от регуляторов.

В 2024 году суд в РФ заблокировал акции российского подразделения этой банковской группы для обеспечения иска "Распериа трейдинг лимитед" против Raiffeisen Bank International и Strabag - австрийского строительного концерна, в котором компания имела долю. Судебное разбирательство было инициировано "Распериа" против RBI и Strabag. "Распериа" заявляла, что банк совместно с основателем австрийского концерна отстранили ее представителей от собраний акционеров Strabag и размыли ее долю ниже блокирующего пакета.