РЖД запустят новые плацкартные вагоны

«Российские железные дороги» (РЖД) собираются ввести в эксплуатацию новые плацкартные вагоны в 2026 году — в вагонах будет отдельный душ и удлиненные пассажирские полки, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

В 2025 году будет запущен купейный вагон габарита Т, в котором пассажирская полка станет на 20 см длиннее и на 3 см шире. Уже сертифицированы и закуплены шесть таких вагонов, до конца 2025 года планируется закупить еще 38 вагонов.

«Параллельно мы занимаемся плацкартным вагоном. Здесь тоже возможности увеличатся. Здесь, соответственно, полки не только обычные, но и боковые, самые сложные, тоже увеличатся в длине и ширине. Более того, будет размещен и душ дополнительно отдельно, что тоже создаст дополнительные возможности», — цитирует ТАСС интервью Белозерова.

Разработка новых вагонов уже идет, в 2026 году они должны быть введены в эксплуатацию.