Масштабный сбой произошел в работе магазинов сети «Дикси»

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В работе торговых точек сети магазинов «Дикси» произошел масштабный сбой, вследствие чего они временно закрылись.

Масштабный сбой произошел в работе магазинов сети «Дикси»
© РИА Новости

По словам сотрудников сети, работа магазинов восстановится не раньше 29 июля. При этом официально компания подтвердила только проблемы с работой приложения для мобильных устройств.

— Уважаемые пользователи! Мы столкнулись с временными техническими неполадками в работе мобильного приложения. Наши специалисты уже занимаются устранением ошибок — совсем скоро все заработает в привычном режиме, — написали в Telegram-канале сети.

Позднее в пресс-службе группы компаний «Магнит», которой принадлежит сеть «Дикси», заявили, что информация о сбоях в работе московских магазинов не соответствует действительности.

— Это (информация о сбоях — прим. «ВМ») не соответствует действительности. Все магазины «Дикси» работают в нормальном режиме, — передает ТАСС.

В тот же день произошел крупный сбой в работе «Почты России». 39 процентов россиян пожаловались на технические проблемы в работе сайта, еще 29 процентов респондентов доложили о сбое в работе сервиса, семь процентов россиян рассказали о неполадках в работе мобильного приложения.