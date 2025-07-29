Клиника «Семейный доктор» сообщила о проблемах в работе из-за хакерской атаки

Московская сеть «Семейный доктор» сообщила о проблемах в работе из-за хакерской атаки. Соответствующая информация появилась на сайте клиники.

В тексте говорится, что «по техническим причинам временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи». В настоящее время прием у врачей ведется в порядке живой очереди, сроки восстановления системы неизвестны.

Также, согласно информации РИА Новости, на сайте не работает служба поддержки: в чате с виртуальным оператором появляется надпись, что все операторы заняты. Попытки заказать «обратный звонок» также не дают результатов.

В беседе с «Подъемом» сотрудники клиники отметили, что онлайн-базы недоступны у них еще с 22 июля. По их мнению, восстановить ее не удастся.

«Невозможно даже распечатать что-то на принтере, так как связь с принтером через сервер, а с ним связи нет. Подозревают хакерскую атаку. В программе пустой экран, база данных пациентов в системе 1С пропала», — сказали сотрудники клиники.

Ранее хакерской атаке также подверглись сети аптек «Неофарм» и «Столички».