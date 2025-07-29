Путин отметил вклад Сбера в развитие банковской системы России

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил вклад кредитной организации в развитие отечественной банковской системы, позволяющий «не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением». Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля стенограмме.

По словам главы государства, Грефу и членам его команды удается вовремя увидеть основные перспективные направления и вложить в них необходимые ресурсы, благодаря чему РФ удалось добиться результата несмотря на «достаточно сложные времена».

«За это вам большое спасибо», — сказал Путин, отметив, что развитие Сбера такими темпами «гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы», что очень важно.

Также президент отреагировал на функцию оплаты улыбкой, доступной клиентам Сбера. Греф объяснил, что сервис запустили после того, как возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты из-за западных санкций, а использовать его просто, быстро и безопасно.