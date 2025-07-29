Путин пошутил на тему оплаты улыбкой

Президента России Владимира Путина на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом заинтересовала функция оплаты улыбкой, о которой рассказал его собеседник.

По словам Грефа, по причине санкций в России возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты, и Сбербанк нашел выход. Теперь можно "оплачивать лицом" - это просто, быстро и безопасно, пояснил Греф.

"Теперь не нужны пластиковые карточки, теперь не нужны телефоны: мы абсолютно независимы от любых провайдеров", - назвал он преимущества.

Глава Сбербанка подчеркнул, что за полтора года практически на всей территории страны были установлены 1 миллион 200 тысяч терминалов, способных узнавать внешность человека. До конца этого года таких аппаратов будет уже полтора миллиона. Так, при проходе в транспорт, метро - везде можно оплачивать лицом, добавил Греф.

"Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да?" - с улыбкой отреагировал Путин. И добавил: "Хорошо". "Мы единственная страна в мире, где эта проблема решена, и это действительно очень удобно", - сообщил Греф. Так, в Китае доминирует оплата с помощью QR-кода, в Европе и США - карточки и NFC-платежи с помощью мобильных телефонов. "У нас есть все, включая оплату по лицу, - сообщил Греф. - Теперь можно просто улыбнуться в терминал - и проходит оплата. На оплату уходят доли секунды". При этом если с пластиковыми карточками мошенники, по его словам, "научились работать", то при использовании новой технологии - "ноль мошенничеств за полтора года".

Клиенты уже освоили такой способ оплаты: в этом году банк за первый квартал получил оборот больше, чем за весь прошлый год, сказал Греф.