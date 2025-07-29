Apple впервые закроет магазин в Китае

Американская компания Apple впервые закроет свой фирменный магазин в Китае. Как сообщила газета 21st Century Business Herald, расположенный в Даляне Apple Store прекратит работу 9 августа.

Компания не назвала причину закрытия. Магазин в Даляне открылся в октябре 2015 года. Это первый официальный магазин в Даляне и второй в северо-восточной китайской провинции Ляонин.

Согласно финансовой отчетности Apple за второй квартал 2025 финансового года, выручка составила $95,36 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом выручка на территории материкового Китая составила $16 млрд, что на 2% меньше, чем годом ранее.

По данным аналитической компании IDC, во втором квартале этого года Huawei поставила на ранке КНР 12,5 млн смартфонов, заняв долю рынка в 18,1%, и стала лидером по продажам. Китайские компании Vivo, OPPO и Xiaomi заняли второе, третье и четвертое места соответственно. Apple заняла пятое место, заняв 13,9% рынка.

В четвертом квартале 2024 году Apple занимала первое место по продажам смартфонов в Китае, занимая долю рынка в 17,4%.