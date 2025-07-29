Российские экспортеры перевыполнили план по продаже валютной выручки

За первое полугодие 2025-го российские экспортеры на 40% перевыполнили план по продаже валютной выручки, пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с мониторингом реализации соответствующего президентского указа. Продажи выручки составили 5 трлн рублей, хотя норматив предписывал реализовать только 3,5 трлн рублей. Чистые продажи валюты, то есть за вычетом приобретенной массы, составили 3,1 трлн в рублевом эквиваленте.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин объясняет перевыполнение норматива тем, что в условиях дорогого рубля экспортерам выгоднее продавать валюту, чем брать кредит в банке под залог оборотных средств. Кроме того, некоторые компании после продажи валюты держат рубли на депозитах, подтверждает директор ИНП РАН Александр Широв.

Экспортеры укладываются в норматив по продаже валютной выручки, поскольку он достаточно мягкий (не менее 40% от выручки), отмечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. По его словам, только для уплаты налогов российские компании вынуждены продавать выручки больше, чем от них требуется. В подтверждение он приводит соотношений продаж валюты к валютной выручке за февраль, март и апрель 2025 года — 99%, 97%, 100% соответственно.

«Экспортерам начисляют налоги по курсу 85 рублей за доллар, а когда наступает время уплаты, курс укрепляется до 78 рублей за доллар. В результате они продают на 10% больше, что дополнительно укрепляет курс и принуждает их продавать еще больше валюты», — приводит пример руководитель направления анализа денежно-кредитной политик ЦМАКП Олег Солнцев.

При этом он не согласен с утверждением, что только реализация валютной выручки экспортерами повлияла на укрепление рубля. Он признает ее роль, но также указывает и на такой фактор укрепления национальной валюты, как продажа иностранной валюты Минфином. Кроме того, и в ЦБ ранее отмечали, что рубль укреплялся не только благодаря высоким продажам валютной выручки, но и из-за пониженного спроса на валюту со стороны импортеров. В первом квартале 2025-го импорт составил 64,9 млрд долларов, указывали аналитики Банка России.

Примечательно, что данные мониторинга, которые оказались в распоряжении РБК, и статистика продажи валютной выручки, которой оперирует Банк России, различаются. Издание со ссылкой на рыночных экспертов объясняет это, во-первых, тем, что ведомства не публикуют свои методологии расчета, в которых как раз и может скрываться основное различие, во-вторых, разной выборкой компаний, которой оперируют ЦБ и другие службы. Так, Банк России опирается на данные о 29 компаниях-экспортерах, а в мониторинге, на который ссылается РБК, выборка больше — 43 компании.