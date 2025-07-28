СПБ Биржа обновила рекорд по сделкам с российскими ценными бумагами

СПБ Биржа 25 июля 2025 года обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Так, по данным пресс-службы, общее количество заключенных в прошлую пятницу сделок достигло 2 209 112, что стало максимумом за всю историю торгов российскими ценными бумагами на СПБ Бирже.

До этого рекордное число сделок с российскими ценными бумагами было зафиксировано 21 июля - 1 451 379. Абсолютный рекорд по количеству сделок, заключенных со всеми доступными на торгах ценными бумагами в режиме основных торгов, зафиксирован 24 ноября 2020 года. Тогда было совершено 4 208 232 сделок.