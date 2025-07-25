Российская «дочка» Microsoft подала заявление о банкротстве

Российское юридическое лицо корпорации Microsoft подало в суд заявление о своем банкротстве. Соответствующая информация следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

Пока что даты рассмотрения заявления еще нет, уточнили в пресс-службе инстанции.

Ранее американская корпорация Apple уступила Microsoft звание самой дорогостоящей компании в мире. Рыночная стоимость Microsoft теперь оценивается в 2,64 триллиона долларов. Капитализация Apple составляет 2,59 триллиона долларов.

Японская корпорация Sony, в свою очередь, стала блокировать российских пользователей, которые играют на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. По информации СМИ, причиной этого стало приобретение россиянами игр или подписок через иностранные аккаунты. Что произошло и есть ли какие-то способы обхода блокировки, разбиралась «Вечерняя Москва».

Издание Reuters недавно также сообщало, что цены на iPhone могут вырасти на 43 процента из-за введенных пошлин американским лидером Дональдом Трампом. Аналитики издания полагают, что это может произойти, если компания, большая часть производства которой находится в Китае, решит переложить новые издержки на покупателей.