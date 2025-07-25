Против дочки «Газпрома» возбудили дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против "Газпром ГНП продажи" (входит в структуру "Газпрома") из-за снижения объемов реализации топлива на биржевых торгах. Об этом говорится в сообщении службы.

В ФАС отметили, что эти действия могли привести к увеличению стоимости бензина. Служба напомнила, что компании принадлежит Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата - прим. ТАСС), который производит бензин и дизельное топливо.

По данным "Петербургской биржи", на которые ссылается ФАС, с 20 мая по 27 июня объем реализации бензина Аи-92 с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился на 74%, бензина Аи-95 - на 50%.

"Кроме того, ООО "Газпром ГНП продажи" производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов", - добавили в ФАС.

ФАС считает такие действия в период сезонного повышенного спроса недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства, подчеркнули в службе.

"По мнению ведомства, компания должна соблюдать положения закона "О защите конкуренции", а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах", - заключили в ФАС.

В середине июня ФАС сообщала, что направила "Газпрому" запрос о причинах снижения реализации топлива на бирже. Ведомство тогда также подчеркивало, что считает недопустимым сокращение продаж топлива на биржевых торгах в период сезонного спроса.