США разрешили Chevron добывать нефть в Венесуэле

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дала разрешение компании Chevron на возобновление добычи нефти в Венесуэле.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Chevron вновь получает возможность добывать нефть в Венесуэле от администрации Трампа», — говорится в статье.

Подробности соглашения пока остаются неизвестными. Однако, как отмечается, оно стало результатом недавних обсуждений с участием Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио, а также последовало за достижением договоренности между США и Венесуэлой об освобождении десяти американских граждан.

Два источника сообщили газете, что, согласно условиям соглашения, правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро не будет получать каких-либо отчислений или налогов.

До этого администрация Трампа отозвала лицензии компаний BP и Shell на реализацию газовых проектов в венесуэльских водах.