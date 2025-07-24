«Деметра-холдинг» прокомментировал данные о покупке активов «Русагро»

ГК "Деметра-холдинг" опровергла информацию о приобретении активов группы "Русагро", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что "Деметра-холдинг" ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов группы компаний "Русагро".