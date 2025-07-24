В нефть, которая поставляется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), попало топливо с органическими хлоридами, использующимися для увеличения добычи сырья. Об этом сообщила компания из Великобритании British Petroleum (BP Plc), передает агентство Bloomberg.

Компании стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением отдельных партий нефти из Азербайджана. Отмечается, что органические хлориды, с которыми BP Plc связывает этот факт — химические вещества, при значительных количествах способные повредить НПЗ и оборудование.

Значительные объемы нефти из Азербайджана транспортируются по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. Компанией BTC Co., которая его построила, управляет BP Plc.

— BTC Co. была уведомлена о потенциальной проблеме с качеством, связанной с органическими хлоридами в некоторых партиях нефти, которая поставляется по трубопроводу BTC. Сейчас компания оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода, — рассказали в BTC Co.

О том, что она приобрела часть загрязненной нефти, которая попала на ее нефтеперерабатывающие заводы, также сообщила компания Eni SpA из Италии, сказано в статье.

На северо-западе Польши, около города Щецин, специалисты обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа. Оператор проекта, компания Central European Petroleum, охарактеризовала находку как крупнейшее в истории страны и одно из самых масштабных месторождений в Европе.