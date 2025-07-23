Рынку предметов роскоши грозит затяжной спад из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его данным, такие тяжеловесы этого рынка, как LVMH (в который входит дом моды Louis Vuitton) и Kering (владеющий домом Gucci) собираются сообщить об очередном падении квартальных продаж. Данные, которые они планируют обнародовать, покажут, что восстановление спроса на модную одежду остается маловероятным. Дополнительный ущерб компаниям, выпускающим продукцию класса люкс во Франции и Италии, нанесут пошлины Трампа. Консенсус-прогноз, подготовленный экспертами Visible Alpha, гласит, что продажи LVMH снизятся на шесть процентов в годовом выражении, что окажется четвертым квартальным снижением подряд. Gucci, основной источник дохода Kering, сообщит о снижении продаж почти на четверть. Причину такой динамики видят в усталости и неуверенности потребителей.

Издание отметило, что акции LVMH упали с начала этого года почти на 27 процентов, а акции Kering — на 15 процентов.

В конце января 2025 года стало известно, что французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний LVMH, лишился одиннадцати миллиардов долларов. В итоге бизнесмен опустился на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира.