Эксперты доказали эффективность четырехдневки

Четырехдневная рабочая неделя доказала свою эффективность в международном исследовании, опубликованном в научном журнале Nature. Шестимесячный эксперимент с участием 141 компании из шести стран показал, что переход на четырехдневную рабочую неделю (при сохранении полной зарплаты) значительно улучшает состояние сотрудников. В исследовании, проведенном Бостонским колледжем, приняли участие почти 3 тысячи работников, которые сократили рабочее время с 39 до 34 часов в неделю.

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Результаты продемонстрировали снижение уровня профессионального выгорания, рост удовлетворенности работой и улучшение психического здоровья участников. Ключевыми факторами успеха стали оптимизация рабочих процессов, сокращение ненужных совещаний и более гибкий график.

Эксперты отмечают, что такой формат особенно эффективен при правильном менеджменте и организации работы. Хотя исследование охватило в основном компании из развитых стран, его результаты подтверждают растущую мировую тенденцию к пересмотру традиционных рабочих моделей.