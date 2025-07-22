Стоимость выпускающей Лабубу компании перегнала стоимость «Газпрома»

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Стоимость выпускающей игрушку Лабубу компании перегнала стоимость российской транснациональной энергетической компании «Газпром». Данные доступны на платформе Companies market cap, составляющей финансовый рейтинг фирм.

Стоимость выпускающей Лабубу компании перегнала стоимость «Газпрома»
© Global Look Press

Так, рыночная капитализация китайского производителя фигурки Pop Mart по состоянию на 22 июля 2025 года составила 42,4 миллиарда долларов. В свою очередь, рыночная капитализация «Газпрома» оказалась равна 38,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что Pop Mart разместилась на 518-м месте в списке, в то время как «Газпром» занял 569-ю позицию.

В июле сообщалось, что пользователи сети начали сжигать Лабубу из-за слухов о демоне.