Российским ТЦ предрекли закрытие

Каждому десятому торговому центру (ТЦ) в России угрожает закрытие в ближайшие три года. Об этом заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с «Радиоточкой НСН».

По словам эксперта, доля вакантности в ТЦ составляет 8,5 процента при допустимой доле до 10 процентов. Однако некоторые центры все равно испытывают проблемы.

«В течение следующих трех лет 10 процентов торговых центров, которые неэффективно расположены или были построены не как торговые центры, закроются или переформатируются», — спрогнозировал Шакиров.

По его словам, на месте таких ТЦ появятся многофункциональные комплексы, жилые дома и другие объекты.