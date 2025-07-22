Сеть «Винлаб» назвала сроки возобновления работы магазинов

Более 100 магазинов «Винлаб» возобновили работу после кибератаки, в течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим.

Об этом говорится в заявлении компании сети Novabev Group и «Винлаба».

Уточняется, что более 100 торговых точек «Винлаб» возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах.

«В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия», — сказано в сообщении.

Ранее по техническим причинам в магазинах и на сайте сети «Винлаб» временно ограничили покупки.

14 июля Novabev Group подверглась кибератаке, в результате чего в работе ретейлера «Винлаб» произошли сбои.