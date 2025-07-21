«Рижский хлеб» оказался с бандеровским душком

Популярный у многих россиян рижский хлеб, может, оказывается, быть токсичным. По крайней мере, тот, что от объединения хлебопеков из Ивановской области.

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Входят в эту группу там как россияне, так и граждане Латвии, а также Украины. Среди них Нормундс Бомис и Татьяна Приходько, которые, правда, сами хлеб не выпекают. Им принадлежит компания SIA Lielezers, зарегистрированная в небольшом городке Лимбажи (в переводе с латвийского – «остров в лесистом болоте»). И два «Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю» (ТОВ). То бишь, общества с ограниченной ответственностью: «Рижський хлiб» в Чернигове и «Хлiбний гурман» в Киеве. Целый международный холдинг.

На территории РФ он представлен ООО «Рижский хлеб», созданном в 2006 г. Базируется в городе Родники Ивановской области. Учредители – Бомис и россиянин Сергей Серенко. Каждому из компаньонов принадлежит по 50% долей в уставном капитале организации. Дело шло хорошо, бизнес развивался, хлебобулочная сеть разрасталась. Всё резко изменилось с началом СВО.

Латыш публично ее осудил и заявил о поддержке украинской власти, а также разрыве всех связей с Россией. И потребовал от своего партнера остановить работу «товариства». Хотел продать его активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Не скрывал: на помощь ВСУ. Активы организации оцениваются в 700 млн руб. Выручка – 1,5 млрд руб. Валовая прибыль – 630 млн.

Получив от Серенко отказ, латыш попытался скрытно от него и без необходимого в таких случаях официального разрешения компетентных органов вывезти из России дорогостоящее оборудование предприятия. Тут его наши силовики и накрыли.

Как выяснилось, он спонсировал подразделение «Азов» *. По данным Генпрокуратуры, в 2023–2025 гг. сей господин перечислил более $36,8 тыс. в рижский фонд Ziedot.lv, который, похоже, специально для этого и был создан.

Кроме того, на сайте одной из своих компаний Бомис разместил рекламу с призывами к жителям ЕС участвовать в сборе средств на поддержку ВСУ, не уставая при этом порочить Россию. А его подельница Приходько систематически публикует в соцсетях сведения, дискредитирующие власти и Вооруженные силы РФ.

В общем, хорошо устроились ребята. И бабки немалые гребут у нас. И свою экстремистскую политику проводят. И от бандерштата, надо полагать, не одну только подяку (благодарность) имеют...

Как стало известно, Генпрокуратура РФ потребовала признать объединение хлебопеков, контролирующих 50% долей ООО «Рижский хлеб» экстремистским и запретить в России. А его активы ведомство просит обратить в доход государства. Не прошло, как говорится, и полгода.

На самом деле, два с половиной, считая с запуска производства. Нет сомнений, что это родниковское ООО в самом центре России было создано целенаправленно на подрыв изнутри. Выпечка стала всего лишь прикрытием. Зарабатывала у нас латышско-украинская парочка, чтобы против нас же и бороться.

Странно, что все эти 2,5 года никто ничего криминального не заподозрил. Ни компаньон Бомиса, ни сотрудники.

А если замечали, почему молчали? Или проблемы со зрением у всех, а заодно и со слухом? Не могли ведь не понимать, с кем дело имеют.

Такого рода слепцов появилось у нас за последние годы, к сожалению, немало. От недальновидности ли, личных неурядиц или пофигизма предпочитают в лучшем случае отмолчаться. В худшем – соглашаясь сотрудничать с СБУ.

Что ни день, то очередное известие о задержании российских граждан, готовых на всё, что велят неизвестные голоса из гаджетов с укропропиской.

Во совсем недавние – в Воронеже сотрудниками ФСБ был задержан 41-летний мужчина, он готовил диверсию и данные системе ПВО области для военной разведки Украины.

В Нижегородской области поймана с поличным женщина, сотрудничавшая с укро-спецслужбой – собирала и передавала сведения об одном из промышленных предприятий региона. Её обещали хорошо заплатить.

В Крыму 25-летняя девушка планировала подрыв машины старшего офицера Минобороны. Подвигло её на это, объяснила, «желание переехать жить в ЕС».

Список длиннющий. А есть ещё те, кто запускает дроны на жилые здания, социальные учреждения, мирных граждан в отдаленных регионах страны, заведомо зная их убойную силу. Всё это люди, живущие в России. Многие здесь родились, выросли, живут.

– Лично я не удивляюсь, что среди сограждан находятся такие, извините, мерзавцы, – категоричен Александр Л., действующий сотрудник с погонами старшего офицера одного из силовых ведомств Петербурга. – Такие, собственно, и нужны бандеровцам.

А есть ещё выходцы с Украины. Их очень много переселилось к нам, начиная с 1990-х. Плюс беженцы последних лет. Это сотни тысяч человек. Их находят через интернет, давят им на психику, обещают большие деньги за услугу. Так всё начинается.

«СП»: Некоторые ваши коллеги говорят об активности украинской агентуры на нашей территории...

– Есть такое. Готовили её не без участия англосаксов. Её задача – вербовать исполнителей, которых, когда те отработают, практически сразу «списывают».

«СП»: Но наша контрразведка, полагаю, бдит.

– Правильно полагаете. Однако нельзя не учитывать, что разрабатывались на Украине планы провокаций на нашей территории задолго до СВО.

В частности, находя или засылая к нам так называемых «спящих агентов», у которых прятали оружие, снаряды, средства связи.

Россия сейчас одна противостоит коллективному Западу. В такой ситуации нам, силовикам, однозначно нужна помощь населения. Его консолидация. Как это было в годы Великой Отечественной войны.

Резюме политолога Андрея Манойло, доктора политических наук, профессора МГУ.

– Откуда берутся люди, готовые за «три сребреника» продать Родину? Назвать это тенденцией не могу. Всё очень индивидуально. Люди разные. И мотив у каждого свой. С латышом в данном конкретном случае более-менее понятно. У него, видимо, большие активы в Латвии, в том числе, от бизнеса в РФ, испугался больших финансовых проблем, вот и подстроился под конъюнктуру.

А иные люди, скажем, обиженные судьбой, ждут момента отомстить «всем за всё». А тут и разведка иностранная очень кстати, предлагает им кучу долларов.

«СП»: Деньги, ещё и большие, страшная сила! Но давно можно было понять, что по факту, если кому-то из продавшихся и заплатили, что сущие копейки. Если вообще заплатили...

– Жадность, а с ней нередко и обиды – на кого-то или что-то, застилают иным людям мозги. А от иностранной разведки вообще вряд ли что получишь. В современной истории не было случая, чтобы кто-то на ней заработал. Это аксиома. Предатели зря пренебрегают ею!

«СП»: Но что-то же надо делать! Каждый день наши силовики задерживают одураченных и завербованных СБУ...

– Однако же – задерживают! Это следствие хорошо поставленной агентурной работы. Пресекаются и попытки вербовать граждан через гаджеты.

«СП»: У нас сейчас много говорят о необходимости перехода на собственную, российскую интернет-систему. Реально?

– Реально, но, не думаю, что получится быстро. Вспомним попытки создания российского ёмобиля, потом айфона. Они закончились ничем.

Пока у нас будут пытаться повторить китайский опыт по дублированию иностранных сервисов, а потом их замещению своими, пройдет, наверное, лет 30. Впрочем, буду рад ошибиться

* Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) «Азов» решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористическим формированием, его деятельность на территории России запрещена.