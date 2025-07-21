Российские транспортные компании пожаловались на Казахстан

С 2025 года Казахстан существенно усложнил работу российских транспортных компаний, которые в последние десять лет регистрировали свои транспортные средства в республике в связи с рядом преимуществ, которые давала такая процедура. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель ассоциации «АвтоГрузЭкс».

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Отдельно он выделил тот факт, что участники рынка сталкиваются с ограничениями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), целью которого заявляется постепенное снятие барьеров. Однако нынешние тенденции в ассоциации описывают как рост дискриминации.

Российские логистические компании сталкиваются с такими проблемами, как дефицит водителей, ограниченный доступ к разрешительным документам и финансированию. Негативное влияние оказывают и ряд различий в национальных системах регулирования.

С этого года Казахстан отказывается выдавать карточки допуска на использование транспортных средств, принадлежащих иностранным юридическим лицам или гражданам, ограничивает привлечение иностранных специалистов, включая водителей, а также прекратил признавать карточки тахографов, выданных в других государствах — членах ЕАЭС.

Из-за этого российские транспортники заранее поставлены в неравные условия с местными компаниями, а кроме того, с конца июня в Казахстане начались массовые проверки компаний на выполнение законов в сфере перевозок. Их следствием стала массовая приостановка действия разрешений на международные перевозки или отказ от их выдачи.

Все эти обстоятельства привели к финансовым потерям, простоям автомобилей и нарушением обязательств перед клиентами. В «АвтоГрузЭксе» подчеркнули, что активность казахстанских регуляторов противоречит нормам и принципам ЕАЭС, может привести к сокращению числа перевозчиков и росту тарифов, особенно для негабаритных и опасных грузов.

По данным ассоциации, Россия уже обратилась к Астане и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с инициативой о проведении диалога по этому вопросу и разработке прозрачных и предсказуемых механизмах функционирования рынка.

Ранее президент ассоциации «АвтоГрузЭкс», глава комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов предложил усилить контроль за деятельностью китайских транспортных компаний, которые, пользуясь национальными преференциями (значительно более низкие ставки по кредитам, дешевая техника) начали выдавливать российских перевозчиков с международных маршрутов.