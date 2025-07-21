Работу производителя «Мирамистина» и «Окомистина» заблокировали в России

Деятельность компании — владельца антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» заблокировали на территории России из-за ограничительных мер, наложенных судом. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил адвокат собственников «Инфамед» Рубен Маркарьян.

Специалист пояснил, что речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании — владельца антисептика.

Маркарьян отметил, что судебный спор связан с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны Хейфиц. Они убедили ее владельца заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50 процентов долей компании по номинальной цене 7,5 миллиона рублей против реальной, которая составляет более одного миллиарда рублей.

— О действиях Хейфиц владельцами «Мирамистина» подано заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК, рассматривается ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по Москве, — заявил адвокат в беседе с ТАСС.

21 июля Суд в Москве приговорил собственницу ювелирного дома Дарью Спиридонову к семи годам заключения в колонии общего режима. По материалам дела, женщина, занимая должность генерального директора организации, обманула 19 человек, получив от них более 200 миллионов рублей.