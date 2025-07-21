Российским строительным компаниям пообещали рост банкротств

Банкротств строительных компаний в 2025 году, скорее всего, будет еще больше. Об этом в интервью РБК НПС) Алексей Крапивин.

По его словам, к таким последствиям приведут и высокая ключевая ставка Центробанка, и сокращение заказов и другие факторы.

В том числе на негативные результаты повлияли ошибки в планировании небольших компаний.

«Предприниматели считали, что смогут обслуживать кредитный портфель, и занимались собственной инвестпрограммой или другими проектами, а сегодня обслуживать свой долг при таком уровне ставок больше не могут», — объяснил он.

По словам Крапивина, если сейчас считать окупаемость инфраструктуры без комплексных эффектов по обычным меркам, то строить вообще не выгодно, лучше положить деньги на депозит. Однако поскольку в перспективе такой подход окажется губительным, и государство, и бизнес пытаются снизить негативный эффект.

Глава НПС признает, что без поддержки властей строителям пройти кризис будет очень сложно. Даже в лучшие годы для строителей хорошей рентабельностью по проекту считались 10-15 процентов, причем в автодорожной сфере цифры были заметно ниже — 2-3 процента, а теперь ситуация значительно хуже.

В качестве мер поддержки Крапивин предложил, во-первых, сформировать четкий план проектов на среднесрочную перспективу с обязательствами по финансированию, а во-вторых, разместить часть авансов по госконтрактам на обособленных банковских счетах. Это позволит компаниям хотя бы получать процент на остатки, потому что сейчас средства находятся на казначейских счетах и постепенно обесцениваются.

Также он призвал утвердить зарплаты в строительном секторе, чтобы подрядчику при получении контракта не приходилось доплачивать сотрудникам из своих средств. С нынешними нормативами что государство уверено, что трудовая сила обходится бизнесу гораздо дешевле, и потому устанавливает неадекватную стоимость контракта.

Ранее Национальная ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) подсчитала, что половина системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулись с угрозой банкротства. Главной проблемой эксперты называют низкую рентабельность строительства дорог.