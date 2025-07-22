Госдума приняла закон о сервисах рассрочки

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Закон был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Закон устанавливает статус посредника (оператора сервиса рассрочки) как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки. Устанавливаются условия такой деятельности, включая требование о включении операторов сервиса рассрочки в реестр, а также требования к собственным средствам (капиталу) оператора сервиса рассрочки, его акционерам и органам управления.

Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки возлагается на Банк России.

"Отрегулируем этот рынок и избавим пользователей рассрочки от неожиданных комиссий и переплат. Сумма рассрочки будет равна стоимости покупки, комиссия за оформление не взимается, возможно досрочное погашение без комиссий. Размер штрафа за просрочку платежа будет ограничен 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Данные о рассрочке свыше 50 тыс. руб. будут передаваться в бюро кредитных историй, чтобы оценить долговую нагрузку покупателя и не допустить закредитованности граждан, которая ухудшает их финансовое положение", - написал Аксаков в своем Telegram-канале.

Поправками ко второму чтению предусматривается увеличение максимального лимита на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) до 50 тыс. рублей: в первом чтении эта сумма составляла 15 тыс. рублей. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки будет обязан передать данные о договорах рассрочки в БКИ. Рассрочка будет оформляться только онлайн-сервисами. При этом закон не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара с отсрочкой. Для обеспечения прозрачности условий фиксируется, что цена договора рассрочки должна быть равна стоимости приобретаемого товара.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Нормы, согласно которым операторы сервиса рассрочки обязаны представлять в Банк России бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность, а также иные документы и информацию, вступят в силу с 1 января 2027 года. Действие положений закона не распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении сервиса рассрочки, заключенных до дня вступления в силу настоящего федерального закона.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), поэтапное сокращение максимального срока рассрочки - с 6 до 4 месяцев - будет происходить в 2026-2028 годах.