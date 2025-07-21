Публичные компании потеряли миллиарды

В течение семи лет почти 3,5 тыс. публичных компаний столкнулись с убытками из-за геополитических и экономических потрясений, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные консалтинговой компании EY-Parthenon.

С 2017 по 2024 год около 3,5 тыс. публичных компаний с годовой выручкой более 1 млрд долларов потеряли в совокупности 320 млрд долларов прибыли, пишет ТАСС. Основная причина потерь – нестабильность на мировых рынках и рост макроэкономических и геополитических рисков, указывает консалтинговая компания EY-Parthenon.

Глава отдела макроэкономической и геостратегии EY-Parthenon UK Маттс Перссон заявил: «Государственная политика и глобальные события оказывают большее влияние на стоимость и прибыль, чем за многие десятилетия».

Согласно отчету, каждая четвертая компания столкнулась с падением рентабельности прибыли на 5% и более за исследуемый период. При этом небольшая часть компаний смогла увеличить прибыль, успешно адаптируясь к меняющейся ситуации на рынках. Только десятая часть международных компаний, которые показывали наивысшую рентабельность в 2014 году, сумела сохранить этот показатель к 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, введение американских пошлин на импорт товаров из ряда азиатских стран приведет к ежегодным убыткам экспортеров почти на 94,3 млрд долларов.