Вдвое больше российских компаний запланировали сокращение персонала

С начала года почти вдвое выросло число компаний, которые планируют сокращения персонала. При этом доля работодателей, ожидающих повышение зарплат, снизилась. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные доклада ЦБ.

Доля российских компаний, которые планируют сократить число работников, с начала года выросла почти вдвое: в январе доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне — 11,5%.

Увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения численности работников без изменений. В наибольшей степени такие показатели характерны в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроении и фармацевтике.

В условиях сокращения спроса не некоторую продукцию компании сокращают персонал, вводят режим неполной занятости или предоставляют внеплановые отпуска.

Также более сдержанными стали планы компаний в отношении пересмотра размера зарплат: доля организаций, ожидавших роста оплаты труда, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4 до 5,3%. Такая тенденция характерна для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства.

При этом, признаки стабилизации ситуации на рынке труда в России стали более выраженными. Например, ускорилось снижение потребности компаний в работниках. Дефицит соискателей наблюдается только в отдельных регионах, в частности, соседствующих с Москвой и Санкт-Петербургом. Безработица в России остается на историческом минимуме.