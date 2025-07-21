Потеря российского рынка привела немецкие предприятия по всей Германии к банкротству, заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.

«Для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Эбергардт подчеркнул, что бывшие сотрудники предприятий оказались на улице и теперь получают пособия по безработице.

Вальдемар Эбергардт также заявил, что в России уже потеряли интерес к немецкому автопрому.