Владелец IKEA ответил на вопрос о возвращении в Россию

Шведская Ingka Group, владеющая сетью гипермаркетов IKEA, надеется в будущем вернуться в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга в ответ на запрос URA.RU. Однако пока такой возможности нет, добавили в компании.

«Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA многим жителям России. Однако на сегодняшний день предварительных условий для этого нет», — говорится в ответе компании.

IKEA может вернуться в Россию

IKEA закрыла все 14 гипермаркетов в 11 российских регионах в 2022 году. Вскоре после этого шведы продали три фабрики ритейлера в РФ, а в 2023 году Газпромбанк выкупил у Ingka Group торговые центры «Мега». В 2024-м холдинг нашел покупателей для последних российских активов — участков земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях. На площадях бывших гипермаркетов IKEA сейчас работают склады входящего в структуру Сбера маркетплейса «Мегамаркет».