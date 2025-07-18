Бывшая «дочка» Goldman Sachs в России сменила название

«Голдман Сакс банк», бывшее российское подразделение американского Goldman Sachs, официально сменил название на «Ориджин банк», соответствующая запись об этом содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Банк принадлежит «Балчуг капитал», которым владеет фонд Balchug Capital предпринимателя Давида Амаряна.

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Сделка по приобретению 100%-ной доли в капитале банка была одобрена президентом Владимиром Путиным в конце января 2025 года. В апреле компания закрыла сделку по приобретению кредитной организации. Тогда же стало известно и о том, что компания обязалась сменить имя приобретаемого банка.

«Голдман Сакс банк» работал в России с января 2009 года, специализируясь исключительно на корпоративном обслуживании клиентов Goldman Sachs без работы с физическими лицами. Goldman Sachs объявил о намерении покинуть российский рынок в марте 2022 года после начала конфликта на Украине. В том же году банк был включен в перечень кредитных организаций, операции с долями и акциями которых требуют специального разрешения. В 2024 году банк поочередно нач а л закрывать полученные им ранее лицензии. Фонд Balchug Capital со штаб-квартирой в Ереване управляет активами на сумму свыше $250 млн. Он был создан в 2010 году Давидом Амаряном, ранее работавшим в компании «Тройка-Диалог», основанной Рубеном Варданяном.

Согласно данным СПАРК, компания осуществляет деятельность по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления, по капиталовложению в уставные капиталы и венчурное инвестирование.