Bloomberg узнал о планах ряда российских банков просить ЦБ о помощи

Отдельные российские банки начали обсуждать необходимость рекапитализации на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем отображается в официальных данных. Об этом со ссылкой на российских чиновников и документы, которые оказались в доступе, пишет Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что с запросом о помощи к Центробанку обратились как минимум три системно значимых банка. Они полагают, что в ближайшие 12 месяцев им может потребоваться вливание капитала.

Конкретный объем рекапитализации пока неизвестен и будет зависеть от количества проблемных кредитов. Однако, отмечает издание, сами по себе обсуждения становятся все более актуальными в банковской отрасли. При этом полную картину отрасль видеть не может, так как существенные объемы данных засекречены, они есть только у регулятора.

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новость от 3 июля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о небольшом увеличении доли проблемных активов в банковском секторе, подчеркнув при этом достаточность капитала для покрытия возможных потерь. Такое заявление она сделала в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ РФ, передает ТАСС.

Глава Центробанка особо подчеркнула, что совокупный капитал банковской системы достигает 8 трлн рублей, что создает значительный запас прочности.

"Да, мы видим определенное увеличение, но незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое", - пояснила Набиуллина.

Также Набиуллина в ходе пресс-конференции предостерегла от чрезмерных ожиданий быстрого снижения ключевой ставки, отметив, что это может спровоцировать обратную реакцию.

Глава Центробанка напомнила о ситуации 2024 года, когда преждевременные ожидания снижения ставки привели к кредитному буму и ускорению инфляции.

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новость от 3 июля

Опасения относительно кризиса в банковском секторе РФ совершенно необоснованны, запас капитала большой, несмотря на то что распределен неравномерно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

"Совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны. Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен. В банковской системе запас капитала большой", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что Банк России видит незначительное увеличение доли проблемных активов как в рознице, так и в корпоративном секторе. Однако их доля небольшая, большой запас капитала в банковской системе позволяет их обслуживать, указала она.

новость от 2 июня

Вероятность возникновения системного кризиса в российском банковском секторе постепенно увеличивается.

Такую оценку сложившейся ситуации в данной сфере на страницах своего официального сайта дали представители Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сообщает ИА DEITA.RU.

Аналитики объяснили, что предпосылками для развития кризиса стали бы такие явления, как высокая доля проблемных (неработающих) активов — более 10%; массовый отток средств населения — потеря банками большой части депозитов граждан; масштабная реорганизация банков — реструктуризация более 10% банков или докапитализация сектора в объёме свыше 2% ВВП.

Как отмечают эксперты, на данный момент ни одного из этих условий не наблюдается на практике. Однако, определённые негативные сигналы в этой области уже прослеживаются. По оценке ЦМАКП, сегодня наблюдается сразу несколько тревожных факторов, усиливающих риски возникновения банковского кризиса.

Специалисты отнесли к ним увеличение доли проблемных и безденежных долгов; продолжительную рецессия в экономике с низкими темпами восстановления; высокую ключевую ставку регулятора. Кроме этого, параллельно ухудшается обслуживание долгов в розничном сегменте, что усиливает давление на банки.

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новость от 30 июня

Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, поэтому Сберу «нужно набрать хорошую форму, чтобы не разочаровать инвесторов» в 2026-м. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров.

По его словам, «первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна». Греф отметил, что многое в этой связи будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ставок Центробанка.

Снижения ключевой ставки в России в ближайшие месяцы ожидают практически все эксперты. При этом отмечается, что из-за инфляционных рисков оно не будет слишком быстрым.

Что касается банков, то на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ рост сектора замедлился. По мнению гендиректора рейтингового агентства АКРА Владимира Гусакова, чистая прибыль кредитных организаций окажется ниже прошлогодних рекордных значений.