Работодатели начали снижать размер премий

За последний год работодатели снизили размер премий или вовсе прекратили их выплачивать 30% работников, следует из опроса hh.ru и НПФ "Эволюция". Чаще всего на лишение бонусов жалуются менеджеры, айтишники и риэлторы. Только для 16% россиян поощрения выросли.

По Трудовому кодексу, премии - это не обязанность, а право работодателя поощрить сотрудников за хорошую работу, выполнение заданных показателей.

За лишением же премий чаще всего скрывается либо наказание за дисциплинарные проступки, либо просто сокращение доходов компаний.

Но есть и такой момент: с ростом ежемесячных окладов, у компаний не остается денег на бонусы.

"Также стоит отметить, что многие компании испытывают давление со стороны инвесторов и акционеров, что приводит к необходимости оптимизации затрат", - отмечает руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа.

Она считает, что снижение премий создает негативный фон на рынке труда, ведь работники становятся менее мотивированными, что может привести к увеличению текучести кадров.

"По нашим наблюдениям, многие сотрудники начинают искать новые возможности, когда их поощрения уменьшаются или исчезают. Законодательство не содержит четких норм, регулирующих выплату премий, что оставляет работодателям значительное пространство для маневра. Однако если премия предусмотрена в трудовом договоре или локальном нормативном акте, работодатель обязан ее выплачивать", - уточняет председатель профсоюза.

В условиях нехватки средств, добавляет она, работодатели могут прибегать к альтернативным методам удержания сотрудников, таким как гибкий график работы, возможность удаленной работы или предоставление дополнительных дней отпуска. Однако такие меры не всегда способны компенсировать отсутствие финансовых поощрений. Наиболее действенными инструментами мотивации остаются не только денежные премии, но и профессиональное развитие, корпоративная культура, признание достижений сотрудников.

"Работодатели должны понимать, что нематериальные факторы могут быть столь же важны, как и финансовые", - уверена Коледа.

Если говорить о конкретных отраслях, то менеджеры, IT-специалисты и работники сферы недвижимости чаще всего лишаются премий из-за высокой конкуренции и давления на прибыльность компаний в этих секторах. Эти профессии требуют значительных инвестиций в обучение и развитие. Поэтому на премии денег может уже не оставаться.

"Платить надо на уровне конкурентов, здесь спора нет, особенно если вы хотите работать с лучшими. Но если организация фокусируется только на показателях, росте зарплат, то максимум, чего она добьется, - это отсутствия жалоб со стороны сотрудников. Но это не мотивация. Работодателям нужно выстраивать аутентичную среду, где у людей появляется шанс почувствовать не только эффективность, но и смысл того, что они делают, что они значимы для работодателя", - добавляет профессор бизнес-практики Школы управления "Сколково" Андрей Шапенко.

Если этого нет, то при снижении компенсационного пакета или наступлении сложных времен люди тут же начнут искать новую работу.