Массовые увольнения грозят работникам одной из сфер

В России наблюдается массовое разорение автодилеров.

С начала текущего года в данной сфере закрылось уже около 200 компаний, сообщает ИА DEITA.RU.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, к настоящему моменту под угрозой закрытия оказалась треть всех автодилеров, представленных на этом рынке.

Основная причина массовой ликвидации компаний данного сектора — это возникновение у них серьёзных финансовых трудностей, обусловленных резким обвалом продаж на фоне высоких ставок в экономике.

По данным РОАД, в среднем один дилерский центр в России в среднем продаёт всего 400 автомобилей в год, что часто оказывается ниже уровня рентабельности, так что компании вынуждены закрываться.

В этой связи, как пишет РБК, всем работникам данной сферы уже в самое ближайшее время грозят массовые увольнения. Они будут продолжаться до восстановления нормального уровня продаж и оживления авторынка.