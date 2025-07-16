Популярный израильский бренд косметики Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках продукции для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель компании сообщил РИА Новости.

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Он прокомментировал снимки с продукцией бренда, которые распространяют украинские СМИ, утверждая, что Zielinski & Rozen якобы поддерживает ВСУ и совершает поставки на передовую.

«Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта», — подчеркнул представитель бренда.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой призвал проверить Zielinski & Rozen на финансирование ВСУ. Он направил письмо прокурору Московской области с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении.