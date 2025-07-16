ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут»

ФАС России выдала предупреждение авиакомпании «Азимут» из-за того, что там необоснованно установили разный размер сбора за обмен и возврат авиабилетов.

Уточняется, что с пассажиров при уведомлении до вылета взимали от 4 000 руб., после вылета — от 8 000 руб.

«Взимание разного размера платы за одно и то же действие должно быть обоснованно... По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ведомство выдало перевозчику предупреждение», — сообщили в ФАС.

Авиакомпании поручили рассчитать и утвердить размер сбора за обмен и отказ от билета вне зависимости от факта вылета самолёта.

В прошлом году ФАС утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов для перелётов по России.