ЦБ оштрафовал Т-Банк, Альфа-Банк и БМ-Банк

Банк России 15 июля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Т-Банка, Альфа-Банка и БМ-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Так, в отношении Альфа-Банка постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Постановления в отношении Т-Банка и БМ-Банка вынесены по части 12 статьи 15.29 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Такое правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По всем постановлениям предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановления пока не вступили в законную силу.

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