Победителей конкурса «Цифровой марафон» наградили в Москве

Всероссийский конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон» завершился участием 110 тысяч человек из всех регионов России. Организатором проекта выступил Сбер, соорганизаторами стали «Школа 21» и образовательная платформа «Нетология».

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Среди участников — студенты, молодые специалисты, айтишники, юристы, строители, архитекторы, медицинские работники и представители других профессий. Для многих это был первый опыт работы с IT и искусственным интеллектом, а более опытные участники смогли применить свои знания в построении алгоритмов. В финал прошли 60 участников, по трое победителей определили в каждой из трёх категорий: «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

Среди зарегистрировавшихся 65 процентов выбрали категорию «Новичок», 25 процентов — «Исследователь», 10 процентов — «Эксперт». Распределение по полу было практически равным: 49 процентов участниц и 51 процент участников. Самым популярным языком программирования вновь стал Python — его использовали 60 процентов конкурсантов. Суммарно участники провели за программированием 150 дней на всех этапах марафона.

Одной из ключевых особенностей конкурса стала интеграция в платформу нейросетевой модели GigaChat от Сбера. На финальном этапе участники использовали её для создания интеллектуальных агентов. GigaChat также помогла анализировать промежуточные результаты и автоматически составила индивидуальный план подготовки к финалу для каждого конкурсанта.

Финальные соревнования прошли в московском кампусе «Школы 21». В них приняли участие участники из категорий «Исследователь» и «Эксперт», набравшие наибольшее количество баллов. Финальное задание включало техническую и функциональную части — за 9 часов участники создали интеллектуального агента, чей код успешно прошёл автоматическую проверку.

Поздравления участникам и победителям адресовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Поздравляю всех участников конкурса "Цифровой марафон"! Марафон бежали 110 тысяч участников — это потрясающее число людей. И 60 финалистов, которые сегодня в этом зале, — настоящие "марафонцы", преодолевшие сложную дистанцию», — сказал Герман Греф.

Он подчеркнул, что каждый участник — это главное достижение конкурса.

«Мне кажется, что главный результат сегодняшнего марафона — это каждый из вас. Создавая самих себя, выстраивая различные черты характера, вы строите собственное будущее и будущее нашей страны. Вы будете очень востребованы на рынке. Хочу пожелать вам удачи на жизненном пути и веры в себя. Никогда не допускайте отчаяния, даже когда будете сталкиваться с поражениями, ведь они — тоже важный этап на пути к вашим жизненным целям. Поздравляю вас от всей души и желаю удачи!», — подчеркнул Герман Греф.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков также отметил важность цифровых навыков для современного профессионального мира.

«Конкурс важен в первую очередь для понимания того, какую роль цифровые навыки играют в современном мире. Сегодня нет профессии, вида деятельности, где бы не потребовались цифровые компетенции», — подчеркнул глава Минобрнауки России.

Победитель конкурса в категории «Эксперт» Владислав Елисеев рассказал о своём пути к информационным технологиям и впечатлениях от марафона.

«Я познакомился с цифровыми технологиями в 7-м классе — в школе предложили поработать с кодом. Сначала я просто учился его переписывать, потом стал писать сам. В итоге связал свою жизнь с IT — учусь по направлению "Прикладная информатика и математика"», — поделился он.

Формат соревнования оказался для него вдохновляющим.

«В "Цифровом марафоне" я участвовал впервые, очень понравился игровой формат и то, что все этапы были максимально приближены к реальности. Сложности меня даже вдохновляли! Узнав о своей победе, я очень удивился, и конечно, обрадовался. Дальше — больше, ведь эта сфера перспективная, постоянно развивается и привносит что-то новое в жизни людей», — сказал Владислав Елисеев.

Победители в категориях «Исследователь» и «Эксперт» получили денежные призы. Лучшие участники категории «Новичок» стали обладателями умных устройств от Сбера. Все победители также были награждены сертификатами на обучение от образовательной платформы «Нетология».