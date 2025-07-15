В России оказалась парализована работа крупной сети алкомаркетов

Lenta.ru

Крупная сеть алкомаркетов — компания «Винлаб» — внезапно приостановила свою работу по всей территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник.

В России оказалась парализована работа крупной сети алкомаркетов
© ТАСС

Отмечается, что магазины этой алкосети не открываются уже второй день подряд. Причиной сбоя стал масштабный взлом внутренних серверов компании. На дверях самих торговых точек вывешены объявления, в которых говорится о «технических причинах» парализации работы «Винлаб». При этом каких-либо подробностей приостановки деятельности там не приводится.

Сайт «Винлаба» также продолжительное время остается недоступным для пользователей. Оформить новые заказы на этом интернет-ресурсе сейчас невозможно. Клиенты, которые успели сделать покупки до остановки работы, столкнулись с зависшими заказами без какого-либо статуса доставки. В самой компании пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

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Похожий ассортимент алкогольной продукции есть в сети «Вингараж». О запуске этого бренда ретейлер «Лента» сообщал еще в прошлом году. В компании подчеркнули, что упор сделан на реализацию вина различных сортов. Российская сеть продуктовых гипермаркетов и супермаркетов подала заявку на регистрацию нового товарного знака в январе 2024 года. Как пояснили в «Ленте», магазины «Вингараж» находятся в максимально близких к покупателю локациях.