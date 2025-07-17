Иностранным инвесторам усложнят обратный выкуп активов в России

Законопроект, определяющий основания для лишения иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций и долей российских компаний, претерпел значительные изменения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с внесенными правками. Новая редакция документа предусматривает судебную процедуру прекращения опционов, заключенных с прежними владельцами. При этом президент России получит полномочия дополнять перечень условий, при которых возможно подать такой иск.

По информации собеседника агентства, такие поправки будут внесены в проект, регулирующий условия возврата иностранных инвесторов, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине. Документ еще не рассматривался на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Ранее в сделках по продаже активов часто закреплялось право обратного выкупа. Новый порядок вводит ограничения — покупатель может отказаться от исполнения опциона, если суд признает сделку соответствующей ряду критериев, включая политическую мотивацию ухода инвестора.

При этом несколько условий остались неизменными: наличие связи инвестора с недружественным государством, продажа актива по заниженной цене и отсутствие разрешения правительственной комиссии на сделку. Отмечается, что рассматривать такие вопросы будет Арбитражный суд Московской области.

В первоначальной версии проекта говорилось, что отказ от опциона возможен, если сделка была заключена в период с 24 февраля 2022 года до 1 марта 2025 года. Теперь предлагаются другие временные рамки — с 22 февраля до 31 декабря 2022 года. Кроме того, существенно увеличен срок действия соглашения об обратном выкупе, при котором возможно обращение в суд — с трех до десяти лет.

Также сужена сфера действия законопроекта. Новые нормы будут распространяться лишь на компании, находящиеся под контролем федерального санитарного надзора, например, в сфере производства и реализации продуктов питания.

17 июля комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять во втором чтении уточненную редакцию законопроекта о совершенствовании реализации имущественных прав, но из нее были исключены поправки, касающиеся условий обратного выкупа российских активов иностранными инвесторами. По информации агентства «Прайм», эта часть будет рассмотрена «отдельно» в осеннюю сессию Госдумы.