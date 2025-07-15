Названо число оставшихся в России японских компаний

В настоящее время более 120 компаний, входящих в Бизнес-ассоциацию Японии, по-прежнему остаются на российском рынке, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил посол азиатской страны в Москве Акира Муто, его слова приводит ТАСС.

Даже в нынешней непростой геополитической ситуации российский рынок представляет интерес для японских предпринимателей и компаний, отметил дипломат. Самая большая численность остающихся в РФ фирм из азиатской страны фиксируется в крупнейших регионах — в Москве и Московской области.

«Японские компании с высокой заинтересованностью наблюдают за ситуацией вокруг России», — резюмировал Муто.

Главным же условием для возвращения ушедших из России японских компаний дипломат назвал скорейшее завершение «прискорбной войны» на Украине. Однако каждая из этих фирм, подчеркнул Муто, будет самостоятельно выбирать для себя подходящий момент для возобновления бизнес-деятельности на территории РФ.

«Это будет решением каждой отдельной компании», — заключил Муто.

Ранее стало известно, что на российском рынке вопреки давлению властей США остаются ряд американских компаний. Глава Торговой палаты в РФ (Amcham) Роберт Эйджи заявил, что таковых сейчас насчитывается в общей сложности порядка 250 штук. После введения масштабных западных санкций, отметил он, в России в неизменном виде продолжили свою деятельность около 150 американских компаний. Остальные (еще порядка 100 фирм) были преобразованы в российские, резюмировал Эйджи.