Московская биржа запустит фьючерсы с привязкой к гособлигациям США

Московская биржа в августе планирует предложить инвесторам два новых биржевых инструмента — фьючерсные контракты на фонд, ориентированный на государственные облигации США, и на ETF, отражающий динамику Ethereum. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева в кулуарах форума ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций» 12 июля.

Один из новых инструментов будет базироваться на ETF, инвестирующем в долгосрочные казначейские облигации США — речь идет о фонде iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Контракт будет ориентирован на стоимость одной акции фонда. Средняя продолжительность облигаций в портфеле ETF составляет около 26 лет, а дюрация — порядка 15,7 лет. Это станет первым подобным фьючерсом на российской бирже, напрямую отражающим поведение долгового рынка США.

Второй инструмент — расчетный фьючерс, опирающийся на фонд iShares Ethereum Trust ETF от BlackRock. Его цена также будет привязана к стоимости одной ETF-акции, а сам фонд следует за курсом криптовалюты Ethereum. Такой инструмент станет продолжением развития линейки криптовалютных деривативов, которая началась с запуском фьючерса на фонд, инвестирующий в биткоин (iShares Bitcoin Trust, тикер IBIT).

Ранее биржа представила также фьючерсы на акции глобальных ETF, в том числе на индексы S&P 500, NASDAQ, Dow Jones и фондовые рынки Европы и Азии.