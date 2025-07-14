Суд отстранил Струкова от должности президента УК «Южуралзолота»

Константин Струков перестал быть президентом управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Советского районного суда Челябинска.

«Решение об отстранении Якимчика Константина Михайловича от должности директора по безопасности, а Струкова Константина Ивановича — от должности президента ООО «Управляющая компания «ЮГК» принято Советским районным судом Челябинска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Струков сняли с поста, поскольку при его сохранении он мог бы влиять на действия подчиненных.

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.