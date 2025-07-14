Sony начала массово блокировать российских пользователей PlayStation

Компания Sony начала массово блокировать аккаунты российских пользователей PlayStation. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, волна блокировок наблюдается всю последнюю неделю. Бан вызывает попытка обойти запрет доступа к онлайн-возможностям PlayStation — официально Sony ушла из РФ еще в 2022 году, после чего игрокам из России запретили совершать покупки в онлайн-магазине PlayStation и покупать подписку.

По информации SHOT, попытки обойти запрет стали вызывать блокировку аккаунтов. При этом, блокировки могут вступить в силу спустя несколько дней. В некоторых случаях владельцы заблокированных учетных записей теряют доступ к уже купленным играм.

Как утверждает техническая поддержка Sony, приказы о блокировке поступают из главного офиса компании, поэтому сделать что-то с банами не получится.