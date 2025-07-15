Госдуму и ФАС попросили не ограничивать скидки от маркетплейсов

Несколько ассоциаций предпринимателей в сфере электронной торговли попросили Госдуму и ФАС не ограничивать скидки маркетплейсов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

© Газета.Ru

По данным издания, бизнес призвал не вводить в законопроект о платформенной экономике ограничение по скидкам, которые маркетплейсы предоставляют за свой счет. По мнению авторов обращения, такие акции способствуют сдерживанию инфляции, делают товары более доступными для населения, а также помогают малому и среднему бизнесу увеличивать продажи. Предприниматели считают, что ограничение скидок приведет к росту цен и поставит платформы в неравные условия по сравнению с традиционной розницей.

Во время первого чтения председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев пообещал учесть предложения профильных ведомств, чтобы новый закон не ограничивал маркетплейсы, а создал им равные конкурентные условия.

До этого торговые сети и маркетплейсы попросили внести изменения в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Свои обращения они направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Их ключевая просьба заключается в том, чтобы ограничить общий объем средств, которые компания может инвестировать в скидки в течение года. По мнению представителей рынка, возможность финансировать скидки приведет к монополизации рынка, уменьшению числа продавцов, а также подъему цен.