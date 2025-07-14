Маск выступил против слияния компаний Tesla и xAi

Илон Маск считает нецелесообразным объединять стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok, и автомобилестроительную компанию Tesla.

"Нет", - написал он в Х, отвечая на вопрос о возможности такого слияния.

Ранее Маск заявил, что совет директоров Tesla проведет голосование по вопросу капиталовложений в xAi, подчеркнув, что "если бы это [решение] зависело от него, Tesla уже давно бы инвестировала" в стартап. 13 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая Маску, инвестирует в xAi $2 млрд.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой технологий искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот Grok. Создатели утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.